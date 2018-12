Ascolti Tv Auditel: Senza la D'Urso, Mara Venier arriva al 20% e la Parodi...

Gli ascolti TV e i dati Auditel di domenica 30 dicembre 2018 confermano ancora una volta l'analisi secondo la quale l'assenza di Domenica Live e di Barbara D'Urso (in vacanza per una pausa natalizia prima di tornare con ben tre programmi in prime time) danneggino il pomeriggio del dì di festa di Canale 5 a tutto vantaggio di Rai1, della Domenica In di Mara Venier e de La prima volta condotto da Cristina Parodi.

Ieri pomeriggio, infatti, Domenica In ha conquistato il 18.6% con 2.986.000 spettatori nella prima parte in onda dalle 14.00 alle 14.54 e il 20.1% con 2.873.000 spettatori nella seconda in onda dalle 14.59 alle 17.16. La Prima Volta ha toccato i 2.041.000 spettatori per il 13.7% di share, record stagionale del programma.

Senza nulla togliere a Mara Venier, è ovvio che l'assenza di una concorrente forte come Barbarella giovi alla bionda conduttrice e al suo salotto pomeridiano sull'Ammiraglia Rai, e che finisca per far crollare Canale 5 nello slot fino ai primi di dicembre occupato da Domenica Live.

La D'Urso tornerà a breve nel pomeriggio domenicale, ma solo a partire dalle 17,00, e sarà di scena anche in prime time partire dal 13 gennaio con la nuova stagione della Dottoressa Giò. Cosa e chi opporrà Canale 5 a Domenica In al posto di Domenica Live? E ne avrà la stessa forza arginatrice? Per avere la risposta bisogna attendere ancora qualche settimana.