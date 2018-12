Ascolti Tv Auditel: Senza la D'Urso Mara Venier fa il botto di audience

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 16 dicembre 2018 vedono un cambiamento nel palinsesto pomeridiano che sconvolge radicalmente le cifre dell'audience del dì di festa.

Già perché, da ieri pomeriggio, Barbara D'Urso con il suo Domenica Live è ufficialmente in pausa natalizia lasciando campo libero alla rivale Mara Venier con Domenica In.

Domenica In che, senza la concorrenza di Canale 5, fa il botto di ascolti, segnando infatti il 18.3% con 3.036.000 spettatori nella prima parte in onda dalle 14.03 alle 14.56 e il 19.7% con 2.959.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 15.01 alle 17.23.

Cifre esorbitanti che l'anno scorso Cristina Parodi poteva solo sognarsi anche nel periodo in cui Barbara D'Urso era in sabbatico natalizio, ma che dimostrano anche quanti punti di share Domenica Live sottragga a Domenica In in sovrapposizione raggiungendo praticamente un costante testa a testa con il programma dell'Ammiraglia Rai.