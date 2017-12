Ascolti Tv Auditel, senza D'Urso Parodi risalgono ma Domenica In è sempre flop

Gli ascolti Tv e l'Auditel di domenica 10 dicembre vedono l'assenza della trionfatrice assoluta delle altre settimane, ovvero Barbara D'Urso. La sua Domenica Live, infatti, è stata sospesa per il periodo natalizio e ne hanno profittato Cristina e Benedetta Parodi con la fallimentare Domenica In.

L'assenza di Barbarella su Canale 5 ha offerto una boccata d'ossigeno per le sorelle televisive, donando al contenitore domenicale di Rai1 2.507.000 spettatori per uno share del 14,4 %. Un po' pochino per il programma storico di Rai1, segno che non è soltanto la forza della corazzata D'Urso a bombardare il vascello sgarrupato delle Parodi, ma è la stessa formula a non convincere i telespettatori.

Le sorelline potranno ancora godere per un po' di questo vantaggio, ma al ritorno della D'Urso tutto potrebbe tornare come prima, e gli ascolti a languire pericolosamente vicini a scendere sotto la decina...