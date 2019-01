Ascolti tv Auditel: Senza D'Urso Canale 5 fa flop, Venier trionfa, Parodi sale

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 6 gennaio 2019 vedono la prima prova generale del nuovo palinsesto pomeridiano del dì di festa, con le soap su Canale 5 al posto di Domenica Live nella prima parte del pomeriggio contro Mara Venier e la sua Domenica In su Rai1.

E ieri pomeriggio, l'infornata di soap quali Beautiful, Il Segreto e Una vita ha fatto flop consegnando alla Venier la corona di regina incontrastata del pomeriggio domenicale, facendo affondare Canale 5 e facendo salire anche Cristina Parodi con La prima volta.

Senza la concorrenza di Barbara D'Urso, Zia Mara ha fatto il botto di ascolti, segnando infatti 2.814.000 spettatori pari a uno share del 17.7% nella prima parte e 2.461.000 spettatori pari a uno share del 16.7%nella seconda. A seguire La Prima Volta di Cristina Parodi ha raggiunto i 2.318.000 spettatori pari al 14.2%. Su Canale 5 invece Beautiful ha toccato il minimo storico con 1.726.000 spettatori (10.3%), la puntata doppia di Una Vita ha raccolto 1.919.000 spettatori pari al 12.4% mentre Il Segreto si è fermato a 1.728.000 spettatori pari all’11.7%.

Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, è possibile che l'assenza di Barbarella nella prima cruciale parte del pomeriggio domenicale porti alla catastrofe continuata per Canale 5 in quello slot orario. In ogni caso la prossima settimana Domenica Live tornerà in onda nella seconda parte del pomeriggio, scontrandosi con la Parodi, e si potrà tracciare un bilancio più preciso.