Ascolti Tv Auditel: sospese Clerici e De Filippi, trionfa la Nazionale su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 17 novembre 2018 vedono proporsi una serata fiacchissima dal punto di vista dell'offerta, visto che i due principali contendenti - Portobello su Rai1 e Tú Sí Que Vales su Canale 5 - non sono andati in onda per via della partita di calcio di Uefa Nations League Italia-Portogallo finita 0-0 malgrado il bel gioco della Nazionale.

Sospesi temporaneamente i programmi condotti da Antonella Clerici e dal quartetto Maria De Filippi-Belen-Rudy Zerbi-Gerry Scotti, ecco quali sono i dati del prime time.

Su Rai1 il match Italia-Portogallo di Nations League ha conquistato 7.979.000 spettatori pari al 34.6% di share, quasi quadruplicando Canale 5con il film La Ragazza del Dipinto, fermatosi a 2.033.000 spettatori pari al 9.6% di share.

Quanto alle altre reti, su Rai2 NCIS Los Angeles ha convinto 1.331.000 spettatori pari al 5.7% di share e Bull 1.127.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 il film Pan – Viaggio sull’isola che non c’è ha raccolto 1.339.000 spettatori (6.5%), battuto da Rai3 con Il Borgo dei Borghi – La Grande Sfida (1.241.000 spettatori - 6.7%). Su Rete4 alla milionesima replica il film Don Camillo Monsignore Ma Non Troppo raccoglie ancora 1.258.000 spettatori con il 6.5% di share, stracciando La7 con la serie Professor T (290.000 spettatori - 1.6%), battuta anche da Tv8 con Paura in Volo con 477.000 spettatori e il 2.2%, e dal Nove con Will Hunting – Genio Ribelle (348.000 spettatori con l’1.8%).