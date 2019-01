Ascolti Tv Auditel: Stasera Adrian top o flop? Alessandro Preziosi lo sfida

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 22 gennaio 2019 vedranno la seconda puntata del programma evento con Adriano Celentano su Canale 5 dal titolo Adrian sfidare nuovamente la concorrenza.

Nella puntata di esordio, Adrian è stato battuto dalla fiction La Compagnia del Cigno con Alessio Boni in onda su Rai1, e ora tocca a un altro "bel tenebroso", ovvero Alessandro Preziosi, rappresentare l'Ammiraglia di Viale Mazzini contro Il Molleggiato e il suo cartoon futuristico.

La fiction Liberi di Scegliere batterà Adrian? E come si comporteranno i temibili talk show politici, ovvero #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer e DiMartedì di Giovanni Floris su La7?

La prima puntata di Adrian ha ottenuto ascolti non esattamente bassi, ma sono stati in molti a far notare lo "scarso" riscontro a fronte dei cospicui investimenti e il capillarissimo battage pubblicitario. La seconda puntata è a questo punto il nodo cruciale per capire se la serie evento (che sarà trasmessa per ben otto puntate) ha conquistato uno zoccolo duro di aficionados o se, esaurito l'effetto sorpresa, imboccherà la china del calo progressivo di audience.