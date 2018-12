Ascolti Tv Auditel: straboom Cenerentola oltre 5 mln e straccia Piccole Donne

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 26 dicembre 2018, Santo Stefano, vedono in prime time i palinsesti nuovamente rivoluzionati in occasione delle festività natalizie. Dopo il successo di Biancaneve e i Sette Nani, Rai1 ha riproposto il classico di Walt Disney Cenerentola (1950); Rai2 il film Quel pazzo venerdì con Jamie Lee Curtis; Rai3 Una notte al museo II - La fuga con Ben Stiller; Rete4 una nuova puntata del programma #CR4 - La Repubblica delle Donne condotto da Piero Chiambretti; Canale 5 la prima puntata delle miniserie americana Piccole Donne, tratta dal romanzo di Louisa May Alcott, e interpretata da Emily Watson, Angela Lansbury, e Maya Hawke, figlia di Uma Thurman; Italia 1il film You see me - I maghi del crimine; La7 il classico con Audrey Hepburn e Gregory Peck Vacanze Romane (1953).

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Cenerentola su Rai1 supera i 5 milioni di spettatori (5.069.000 per la precisione, superando anche quelli di Biancaneve e i Sette Nani la sera di Natale) raggiungendo il 21.1% di share. Su Canale 5 la miniserie Piccole Donne si ferma invece a 1.668.000 spettatori pari al 6.9% di share, nel primo episodio, e a 1.323.000 spettatori pari al 6.8%, nel secondo episodio. Su Rai2 Quel Pazzo Venerdì ha convinto 1.411.000 spettatori pari al 5.8% di share, battuto da Italia 1 con Now You See Me – I Maghi del Crimine e i suoi 1.651.000 spettatori (7.5%), secondo programma più visto della serata. Su Rai3 Una notte al museo 2 – La fuga ha totalizzato 859.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%, superato da Rete4 con #CR4: La Repubblica delle Donne e i suoi 904.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Vacanze Romane ha segnato invece 721.000 spettatori con uno share del 3.1%.