Ascolti Tv Auditel, Luxuria e Argento non risollevano la Berlinguer, Floris ok

Gli ascolti Tv e l'Auditel di martedì 12 dicembre vedono la fiction su Rai1, La Strada di Casa, conquistare 5.681.000 spettatori e il 23.5% di share, vicendo la serata. Su Canale 5, flop colossale di The Blind Side con 1.971.000 spettatori e il 9.5% di share.

Su Rai2 il match di Coppa Italia Inter – Pordenone ha raccolto davanti al video 3.328.000 spettatori totalizzando il 13.9% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha calamitato 2.218.000 spettatori e l'11.2% di share. Su Rai3 #CartaBianca, malgrado la catfight tra Asia Argento e Vladimir Luxuria, ha raccolto solo 901.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%.

Su Rete4, intanto, 40 Carati totalizzava 933.000 spettatori per il 3.8% di share. Su La7 Di Martedì sale registrando 1.180.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su TV8 X Factor ha segnato l’1.7% con 412.000 spettatori mentre su Nove 10 Regole per fare Innamorare ha conquistato 314.000 spettatori per l'1.3% di share.