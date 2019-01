Ascolti Tv Auditel: stravince Amadeus, Cenerentola su Rai2 batte Canale5 e La7

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 6 gennaio 2019 in prime time vedono I Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia stravincere con il 22,5% di share e 5.250.000 spettatori, doppiando Canale 5 con Jurassic World che si ferma a 1.921.000 spettatori pari all’8.2% di share.

Su Rai2 il film Disney Cenerentola conquista 2.546.000 spettatori (10.1%), piazzandosi al secondo posto e battendo Italia1 con Un’Estate ai Caraibi (1.470.000 spettatori con il 6.2% di share), Rai3 con La Soffiatrice di Vetro (1.768.000 spettatori pari a uno share del 7.1%)

Cenerentola supera anche Rete4 con il film Come un Uragano e i suoi 854.000 spettatori con il 3.6% di share, nonché Massimo Giletti su La7 con Non è l’Arena che, con la puntata dedicata a Fiorello e Adriano Celentano nel giorno del suo compleanno, raduna davanti al video 1.373.000 spettatori con il 6.9%. Su Tv8 4 Hotel è stato visto invece da 656.000 spettatori con il 2.8% di share e il Nove con Camionisti in Trattoria totalizza 382.000 spettatori (1.5%).

Da segnalare che l''anno scorso I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia aveva conquistato 4.886.000 spettatori pari al 21.2% di share, quindi Amadeus ha superato se stesso continuando così il suo periodo fortunatissimo.