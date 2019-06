Ascolti Tv Auditel: Stravince la Nazionale ma Corrado strabilia ancora

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 8 giugno 2019 vedono un prime time totalmente rivoluzionato rispetto a sette giorni fa e monopolizzato dall'incontro di calcio Grecia-Italia valevole per le qualificazioni al Campionato Europeo di Calcio. La vittoria della Nazionale per 3-0 su Rai1 si è scontrata con l'omaggio a Corrado su Canale 5 con la replica dell'ultima puntata della Corrida (andata in onda il 20 dicembre 1997) introdotta da Gerry Scotti.

Su Rai2 è andato invece in onda il film Ragazze di zucchero - La scelta sbagliata, su Rai3 è tornata Camila Raznovic con Kilimangiaro - Ogni cosa è illuminata, su Rete4 nuove puntate delle telenovelas Il Segreto e Una vita, su Italia 1 il film 17 Again - Ritorno al liceo, su La7 la serie Little Murders e su Tv8 la Formula 1 e l'automobilismo con il Gran Premio del Canada.

Chi ha vinto la sfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Grecia-Italia raggiunge il 28.8% di share con 5.328.000 spettatori vincendo la serata, mentre l'omaggio a Corrado strabilia con un incredibile 13,8% e 2.478.000 spettatori. Rai 2 raggiunge il 7.1% con 1.324.000 spettatori mentre Rai 3 si ferma al 4.4% attirando 746.000 individui all'ascolto, superata da Italia 1 con il 4,5% e 888.000 spettatori e dalle telenovelas di Rete 4 che si attestano al 6.2% con 1.167.000 spetttaori nel caso del Segreto e al 6,3% con 938.000 per Una Vita. La7 totalizza 354.000 spettatori con il 2,5% mentre TV8 con le qualifiche di Formula 1 per il Gran Premio del Canada segna 708.000 spettatori con il 3,8% di share. Da segnalare che Corrado ha anche vinto la fascia oraria del pomeriggio con l'omaggio tributatogli da Techetechetè che, su Rai1, ha raggiunto 1.967.000 spettatori con il 13,50% di share.