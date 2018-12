Ascolti Tv Auditel: Striscia la Notizia con 5,2 mln batte I soliti Ignoti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 3 dicembre 2018 vedono in access prime time Striscia la notizia, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ottenere 5.126.000 tespettatori per il 19,89% di share e classificarsi come programma più visto in access prime time.

Secondo un comunicato stampa ufficiale, sul pubblico attivo, "il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, lo storico Tg satirico di Antonio Ricci ha conquistato il 22.21% di share" E ancora: "alle 21.30, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori (6.655.159), pari al 25.28% di share e al 27.28% di share sul target 15-64 anni".

Grandi numeri per il programma storico del prime time di Canale 5 che resiste imperterrito all'inclemenza del tempo e della mutevolezza dei gusti dei telespettatori.

Quanto agli altri due programmi più visti dell'access prime time, I Soliti Ignoti su Rai1 ha ottenuto 4.827.000 spettatori con il 18.4% e su La7 Lilli Gruber con il suo Otto e Mezzo ha raccolto 1.869.000 spettatori (7.1%).