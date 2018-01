Ascolti Tv Auditel, Immaturi batte la Perego, flop Kronos, bene La Pazza Gioia

Gli ascolti TV e l'Auditel di venerdì 12 gennaio vedono la sconfitta di Paola Perego su Rai1 con l’esordio di Superbrain, che ha raccolto 4.219.000 spettatori con il 18.4% di share, battuta da Canale 5 con la prima puntata della fiction Immaturi – La Serie, che ha conquistato 4.607.000 spettatori e il 19.3% di share. Su Rai2 flop del debutto di Kronos – Il Tempo delle Idee con Giancarlo Loquenzi e Annalisa Bruchi che si è fermato a 558.000 spettatori e al 2.4% di share. Su Italia 1 Outcast – L’ultimo templare ha conquistato 1.337.000 spettatori (5.3%).

Su Rai3 ottimo risultato del film La Pazza Gioia di Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti che ha conquistato 1.187.000 spettatori e uno share del 4.7%. Su Rete4 Quarto Grado ha raccolto davanti al video 1.337.000 spettatori registrando il 6.6% di share. Su La7, cresce Propaganda Live, che ha raccolto invece 644.000 spettatori e uno share del 3.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha totalizzato 426.000 spettatori con l’1.7%.

Mentre sul Nove I Migliori di Fratelli di Crozza ha visto sintonizzarsi 523.000 spettatori con il 2.1%.