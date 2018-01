Ascolti Tv Auditel, Superbrain supera Immaturi e Kronos sprofonda

Gli ascolti Tv e l'Auditel di venerdì 26 gennaio vedono la vittoria di Rai1 con Superbrain – Le Supermenti. Il programma di Paola Perego ha totalizzato 3.822.000 spettatori con il 17.3% di share.

Su Canale 5 la fiction con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu Immaturi – La Serie ha registrato invece 3.338.000 spettatori pari al 14.6% di share.

Su Rai2 cala ancora Kronos – Il Tempo della scelta. Il programma condotto da Giancarlo Loquenzi e Annalisa Bruchi si è fermato a 481.000 spettatori pari al 2% di share.

Su Italia 1 Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick ha totalizzato 1.203.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 il film con Stefano Accorsi Veloce come il Vento ha conquistato 1.568.000 spettatori pari ad uno share del 6.3% mentre su Rete4 Quarto Grado totalizzava 1.340.000 spettatori con il 6.9% di share.

Su La7 Propaganda Live condotta da Zoro ha conquistato 697.000 spettatori con uno share del 3.7% mentre su Nove i Migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza ha ottenuto 552.000 spettatori (2.2%).