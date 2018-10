Ascolti Tv Auditel: Tale e Quale doppia Solo, boom Zoro, Crozza sale ancora

Zoro, alias Diego Bianchi, conduttore di Propaganda Live in onda il venerdì sera su La7

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 19 ottobre 2018 vedono in prime time la vittoria di Tale e quale Show su Rai1 contro la fiction di Canale 5 Solo, rasa al suolo da Carlo Conti e i suoi "imitatori" illustri. Si riconferma in crescita Maurizio Crozza sul Nove, e Zoro con Propaganda Live su La7 arriva al 5,8% di share.

Ma vediamo nei dettagli. Rai1 con Tale e Quale Show conquista 4.527.000 spettatori pari al 22.2% di share, doppiando Canale 5 con Solo, fermatosi a 2.218.000 spettatori pari al 10.3% di share. Terza classificata Rete4 con Quarto Grado, che ha segnato 1.376.000 spettatori con l'8% di share.

Propaganda Live su La7 condotto da Zoro totalizza 1.033.000 spettatori pari al 5,8% di share e Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza sul Nove convince 1.258.000 spettatori con il 5,3% in crescita anche lui rispetto alla scorsa settimana. Zoro e Crozza battono Rai2 con Criminal Minds (881.000 spettatori pari al 4% di share), Italia 1 con Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo (1.066.000 spettatori - 4.9%), e Rai3 con Gli ultimi saranno gli ultimi (1.164.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%). Così come TV8X Factor 2018 – Le Audizioni che ha convinto invece 945.000 spettatori con il 4,5% di share.

Da segnalare in Access Prime Time su La7, l'avanzata inarrestabile di Lilli Gruber con Otto e mezzo, arrivata ieri al 9,1% di share con 2.164.000 spettatori.