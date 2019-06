Ascolti Tv: Rai1 con Techetechetè e Canale 5 con La Corrida celebrano Corrado

L'8 giugno del 1999 ci lasciava l'indimenticato Corrado Mantoni, storico conduttore Rai poi passato a Mediaset, che come pochi altri rappresenta la storia della televisione italiana.

Amatissimo e popolarissimo, simbolo dell'età dell'oro della Tv quando il presentatore entrava nelle case degli italiani con garbo, rispetto e ironia sottile e mai volgare, Corrado sarà protagonista di due omaggi da parte di Rai1 e Canale 5.

Oggi pomeriggio, alle 14,00 andrà in onda sull'Ammiraglia Rai una puntata speciale di Techetechetè dedicata proprio a Corrado, mentre in prime time su Canale 5 verrà ritrasmessa l'ultima puntata della Corrida condotta dal presentatore il 20 dicembre 1997, introdotta per l'occasione da Gerry Scotti.

Due appuntamenti decisamente da non perdere.