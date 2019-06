Ascolti Tv Auditel: Techetechetè-Paperissima Sprint, sfida all'ultimo share

Gli ascolti Tv e i dati Auditel nelle ultime settimane registrano, in access prime time, una sfida senza esclusione di colpi tra il programma antologico Techetechetè su Rai1 e Paperissima Sprint su Canale 5.

Ieri sera, martedì 25 giugno 2019, ha prevalso il primo, mentre la sera precedente erano state le papere ad avere la meglio. In questo torrido giugno costellato di partite di calcio dell'Under 21 e omaggi alla scomparsa di Franco Zeffirelli, Techetechetè è andato in onda a singhiozzo costringendo i responsabili a variazioni dell'ultimo momento che lo hanno penalizzato, avvantaggiando al tempo stesso la macchina perfettamente oliata di Antonio Ricci, che si occupa personalmente del programma, coadiuvato dalla piuttosto funzionante squadra alle redini della trasmissione quest'anno (Vittorio Brumotti e le veline Sheila Gatta e Mikaela Neaze Silva).

La sfida all'Ok Corral tra le due Ammiraglie in access prime time resterà sempre sul filo del rasoio, una volta terminate le partite di calcio e con il ritorno alla programmazione regolare per Techetechetè, ora costretto ad affannosi recuperi e costante impegno di rifidelizzazione del telespettatore? Oppure la trasmissione antologica di Rai1 riacquisterà la supremazia come gli anni scorsi? Attendiamo sviluppi di questa appassionante contesa.