Ascolti Tv Auditel: Techetechetè vola con l'omaggio a Corrado

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 8 giugno 2019 vedono Techetechetè, il programma antologico di Rai1 ideato da Elisabetta Barduagni e curato da Gianvito Lomaglio, vincere anche nella fascia del pomeriggio.

Eccezionalmente in onda alle 14,00 nel giorno dell'anniversario della morte di Corrado, scomparso nel 1999, per lasciare posto alla partita di calcio Grecia-Italia, Techetechetè ha raggiunto 1.967.000 spettatori con il 13,50% di share.

L'omaggio Corrado - E Non Finisce Qui realizzato da Elisabetta Barduagni ha prevalso nettamente nel suo slot rispetto alla concorrenza degli altri canali, benché la scelta di trasmetterlo nel primo pomeriggio fosse stata comunicata tardiviamente.

Mentre il programma cult dell'estate di Rai1 continua e conferma il suo successo, Corrado, dal canto suo, ha strabiliato anche in prima serata su Canale 5 con la replica dell'ultima puntata della Corrida (andata in onda il 20 dicembre 1997) e introdotta per l'occasione da Gerry Scotti.