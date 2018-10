Ascolti Tv Auditel: Ventura batte Proietti, Gruber vola con Pizzarotti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 2 ottobre 2018 vedono la nuova vittoria di Temptation Island Vip su Canale 5, condotto da Simona Ventura, contro la fiction su Rai1 interpretata da Gigi Proietti ovvero Una pallottola nel cuore 3.

Il reality show Mediaset con protagonisti fra gli altri Valeria Marini e Stefano Bettarini, e assurto agli onori delle cronache politiche ieri sera dopo il tweet di Matteo Salvini confessatosi fan del programma, ha conquistato infatti 3.652.000 spettatori pari al 20.9% di share, in calo tuttavia rispetto alla settimana scorsa in cui aveva ottenuto 3.992.000 spettatori pari al 22.21% di share. La serie televisiva con Gigi Proietti, dal canto suo, si è fermata a 3.805.000 spettatori pari al 16.3% di share anch'essa in discesa rispetto ai 3.831.000 spettatori pari al 16.53% di share di martedì 25 settembre.

Cresce invece DiMartedì su La7, nel quale spiccava l'ospitata di Luigi Di Maio (già la seconda in tre puntate del programma di Giovanni Floris andate finora in onda dopo la pausa estiva), raggiungendo 1.505.000 spettatori con uno share del 7%, ma il dato più significativo lo segna #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3, crescendo fino a 1.220.000 spettatori pari a uno share del 5.7% rispetto ai 1.024.000 spettatori e al 4.74% della scorsa settimana.

In access prime time, ennesima sconfitta di Barbara Palombelli e del suo Stasera Italia su Rete4, che raccoglie 1.200.000 spettatori (5%) nella prima parte e solo 1.089.000 (4.3%) nella seconda, mentre su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo, ospite speciale il sindaco di Parma ex grillino Federico Pizzarotti, ha conquistato ben 1.903.000 spettatori con il 7.7%.