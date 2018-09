Ascolti Tv Auditel, vince Temptation Island Vip ma a trionfare è la Ventura

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 25 settembre 2018 hanno premiato la seconda puntata del reality show Temptation Island Vip in onda su Canale 5, che ha accresciuto il suo pubblico rispetto all'esordio lasciando nella polvere la fiction di Rai1 con Gigi Proietti Una pallottola nel cuore 3.

Ogni reality show, proprio come le opere di fiction, richiedono al telespettatore la suspension of disbelief, la cosiddetta "sospensione dell'incredulità" e, a maggior ragione quando i concorrenti sono le "celebrities" è difficile convincersi che tutto sia spontaneo e non invece indotto da una sapiente sceneggiatura. Dove inizia l'improvvisazione e dove finisce l'esigenza di copione? è la domanda che si pone chiunque decida di seguire un programma come Temptation Island Vip.

Gran parte dello "sporco lavoro" di far restare avvinti gli spettatori non tocca dunque tanto a una Valeria Marini o alle coppiette reduci da Uomini e donne reclutate per l'occasione e scaraventate sulla galeotta "isola della tentazione", quanto invece a un conduttore che sappia amministrare il tutto monetizzando i tempi morti ed esaltando i momenti di "spettacolo" senza tuttavia rinunciare all'empatia con i protagonisti.

Simona Ventura si rivela perfetta per la missione di cui sopra. Come ai tempi dei successi dell'Isola dei Famosi nelle varie edizioni da lei condotte, la "Simo" conosce a menadito i segreti della macchina reality, nonché la forza e la debolezza dei concorrenti chiunque essi siano, dai più interessanti ai casi disperati, e perfino in un momento come quello del discorso di solidarietà alla nuova compagna dell'ex marito fedifrago Stefano Bettarini - una situazione che, mal gestita, avrebbe potuto oscillare tra il comico involontario e l'eticamente riprovevole - riesce a uscirne da autentica professionista, lanciando perfino un messaggio positivo.

Insomma, Temptation Island Vip è senz'altro un successo di pubblico, ma la vera trionfatrice - nonché la pietra angolare della trasmissione, che senza di lei non avrebbe praticamente ragione di esistere - è proprio Simona Ventura. A lei dunque il merito dell'ottimo risultato di ieri sera.