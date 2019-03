Spettacoli

Domenica, 17 marzo 2019 - 10:00:00 Ascolti Tv Auditel: top C'è Posta per te, ok Fiorello-Favino, bene Sapiens Conquista il prime time Maria De Filippi, ma il film di Rai1 si difende. Ottimo esordio per il programma ambientale di Mario Tozzi su Rai3. La7 al 2,1% di Marco Zonetti