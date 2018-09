Ascolti Tv, riecco la regina del trash: Alda D'Eusanio sfida D'Urso e Fialdini

Gli ascolti Tv e i dati auditel, da lunedì 1 ottobre 2018, si arricchiranno di una nuova agguerritissima contendente.

A volte ritornano, così si potrebbe commentare il rientro nell'agone televisivo di Alda D'Eusanio, un tempo personaggio di punta della Rai - e sorta di "rivale" di Maria De Filippi e di Barbara D'Urso - più volte finita nell'occhio del ciclone per polemiche innescate nelle sue trasmissioni "verità" che le valsero l'appellativo di Regina del trash, o quelli di Regina dei Tarocchi e Regina delle Bufale, affibbiatile da Striscia la Notizia; nonché per gli attacchi del Moige che segnalavano continuamente presunte violazioni in fascia protetta nel suo programma Al posto tuo. Dopodiché, dal 2009, l'oblio mediatico e la scomparsa dai palinsesti. Nel 2012, fu travolta da una moticicletta, finendo addirittura in coma per poi risvegliarsi - fortunatamente - e sottoporsi a una lunga terapia riabilitativa.

L'anno scorso, Piero Chiambretti l'ha voluta come ospite fissa di Matrix Chiambretti, e ora l'immarcescibile Alda torna nella spinosissima fascia pomeridiana in diretta concorrenza con la rivale di sempre, Barbara D'Urso e il suo Pomeriggio Cinque, e con Francesca Fialdini e la sua Vita in Diretta.

La rediviva D'Eusanio sarà infatti alle redini del completamente rinnovato Vite da copertina - Tutta la verità su... in onda alle 17,35 dal lunedì al venerdì sulla rampatissima Tv8, in continua crescita negli ascolti e sempre più protagonista di nuovi esperimenti televisivi. Il programma si occuperà, fra le altre cose, di rivalità e catfight tra star della Tv e di Vip caduti in disgrazia, andando a invadere il campo di Rai 1 e Canale 5 in quella stessa fascia oraria, nella quale il pubblico si divide tra D'Urso e Fialdini-Timperi. Una missione non facilissima, che però potrebbe riservare qualche sorpresa.

Alda D'Eusanio, 68 anni splendidamente portati, va dunque ad arricchire il già vasto parco di conduttrici 50-60 enni (chiamate provocatoriamente milf) che spopolano attualmente in Tv in Italia come la coetanea Mara Venier e le già citate D'Urso (61) e De Filippi (57), o come Lilli Gruber (61), Barbara Palombelli (65), Milly Carlucci (64), Paola Ferrari (58) e così via.

Segno che nel nostro Paese, al momento, dopo anni e anni monopolizzati da giovani e giovanissime veline, schedine, letterine e così via, la maturità femminile non costituisce un ostacolo per la Tv ma addirittura rappresenta una specie di leitmotiv. Anche la D'Eusanio punterà sullo scollacciato-sexy come molte delle sue colleghe? Ricordando il suo exploit della maglietta indossata in uno dei suoi programmi e sbandierata a favore di telecamera - "Dalla: non è un cantante, è un consiglio" - si può pensare che la Alda nazionale - priva dei vincoli imposti da Mamma Rai e nel salotto di una Tv satellitare - possa far alzare più di un sopracciglio ai benpensanti, come ai tempi d'oro. Il che è sempre garanzia d'impennamento di share.