Ascolti TV Auditel: tornano Morandi e L'Isola di Pietro, Mimmo Lucano da Fazio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 21 ottobre vedranno il ritorno in campo del temutissimo Gianni Morandi con L'Isola di Pietro 2, seconda stagione della fiction in onda su Canale 5 che l'anno scorso fece vedere i sorci verdi a Che tempo che fa su Rai1 e a Non è l'Arena su La7.

La serie, diretta da Umberto Carteni e ambientata nel Sud della Sardegna, e precisamente a Carloforte, racconta le vicissitudini del pediatra Carlo Sereni (Gianni Morandi), punto di riferimento dell'apparentemente tranquilla comunità locale, e si scontrerà direttamente con i due talk show domenicali.

Per contrattaccare, Fabio Fazio, che in queste settimane ha sempre battuto Massimo Giletti, ha pensato bene d'invitare in trasmissione il sindaco di Riace Mimmo Lucano, sperando di arginare la corazzata Morandi, quest'anno coadiuvato da due comprimarie d'eccezione: Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis.

Riuscirà l'Ammiraglia Rai a vincere la sfida del prime time con Canale5, che dal canto suo, con la fiction di Morandi, spera di risollevare le sorti di una stagione televisiva partita decisamente in ribasso rispetto all'anno scorso?