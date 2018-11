Ascolti Tv Auditel: Tra Gruber e Palombelli si fa strada il "maestro" Salvini

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 12 novembre 2018 hanno visto in access prime time inserirsi nell'agone dello share (e della disfida tutta al femminile tra Lilli Gruber su La7 e Barbara Palombelli su Rete) un nuovo contendente... nientemeno che il Vicepremier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Già perché ieri sera, è partito su Rai3 il nuovo format intitolato Alla Lavagna, nel quale personaggi noti del mondo della politica, delle istituzioni, del giornalismo e dello spettacolo si sottopongono al fuoco di fila di domande di una scolaresca delle elementari.

Il primo ospite è stato proprio Matteo Salvini con il quale, in una fascia oraria in cui regnano sovrani I soliti Ignoti e Striscia la Notizia, il programma di Rai3 ha esordito alla grande conquistando 1.594.000 spettatori pari al 6.4%, superando la media di ascolti del suo predecessore Non ho l'età, surclassando Barbara Palombelli su Rete4 con Stasera Italia (1.163.000 spettatori - 4.6%, nella prima parte e 1.034.000 - 3.9%, nella seconda) e non allontanandosi poi troppo da La7 e da Otto e Mezzo condotto dalla formidabile Lilli Gruber (ieri da record con 2.131.000 spettatori - 8.1%).

Ora si tratterà di vedere nei prossimi giorni se l'ottimo debutto di Alla Lavagna sia da ascriversi alla presenza di Matteo Salvini, o se il format piacerà a prescindere dall'ospite di turno.