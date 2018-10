Ascolti Tv Auditel: Mara Venier travolge Barbara D'Urso. Domenica In da record

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 14 ottobre 2018 vedono il quarto trionfo di Domenica In su Rai 1 contro Domenica Live su Canale 5.

Mara Venier si assesta sul 4-1 a svantaggio di Barbara D'Urso, di nuovo travolta dalla bionda rivale (e ormai nemica giurata, viste le continue punzecchiature che le due si lanciano nelle rispettive trasmissioni).

Domenica In segna infatti il record del 19.2% con 2.813.000 spettatori nella prima parte e del 18.5% con 2.274.000 spettatori nella seconda, mentre Domenica Live ha raccolto 1.854.000 spettatori (12.3%) nella presentazione, 2.144.000 (16.6%) nell’Attualità, 2.013.000 (17.2%) nelle Storie, 2.389.000 (19.8%) nella prima parte, 2.549.000 (19.6%) nella seconda e 2.201.000 (15.7%) nell’Ultima Sorpresa.

A conti fatti, in sovrapposizione la Venier si mangia la D'Urso, che rialza la testa solo al termine di Domenica In e con l'arrivo su Rai1 di Cristina Parodi con La prima volta, che si assesta al 13,7% di ascolti che non può nulla contro Barbarella su Canale5.

Ennesimo smacco per la Parodi, che l'anno scorso soccombeva ogni settimana alla D'Urso, e immensa gratificazione per la Venier, riuscita a risollevare il contenitore domenicale di Rai1 che sembrava ormai naufragato e condannato alla cancellazione, portandolo addirittura ad ascolti record.