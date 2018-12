Ascolti Tv Auditel: Tú Sí Que Vales da record, edizione più vista di sempre

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 1 dicembre 2018 hanno visto in prime time un Tú Sí Que Vales da record assoluto.

Il talent show di Canale 5 ideato da Maria De Filippi e Gerry Scotti, condotto da Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e con la giuria composta da De Filippi, Scotti, Teo Mammucari, Iva Zanicchi e Rudy Zerbi, è reduce dalla stagione più vista di sempre, nonché da una serie di vittorie per nove sabati consecutivi sulla concorrenza di Rai1.

Ieri la puntata è stata vista da 5.325.000 telespettatori pari al 29,84% di share e toccato picchi di oltre 6.640.000 spettatori e del 38% di share, doppiando di fatto Portobello condotto da Antonella Clerici su Rai1 nella stessa fascia oraria. Ed è autentico boom per quanto riguarda i giovanissimi telespettatori: 35.2% di share sui 15-24enni e 31,2% di share sul target 15-34 anni.

Quanto ai dati d'ascolto complessivi della quinta edizione, la media è da guinness dei primati: 5.198.000 spettatori e il 29,6% di share. Un successo che dilaga anche sui social network tanto che su Twitter, ogni settimana, l’hashtag ufficiale del programma ha dominato il podio della top ten degli argomenti più discussi della serata in Italia e nel mondo.

Un trionfo che ha mandato in visibilio il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri che ha dichiarato in un comunicato: «Tú Sí Que Vales è il programma di intrattenimento più visto dell’autunno 2018, ogni settimana leader assoluto del sabato sera con ascolti record [...] Complimenti ai giudici Maria de Filippi, Gerry Scotti, Rudi Zerbi, Teo Mammuccari e Iva Zanicchi che, da assoluti fuoriclasse, tra incredibili talenti e improbabili ma irresistibili performer, si divertono loro per primi, divertendo anche i telespettatori a casa. Un grazie ai conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara che dirigono il gioco con grande complicità e maestria, alla regia di Paolo Carcano e Andrea Vicario e a tutto il team artistico e produttivo».