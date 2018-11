Ascolti Tv Auditel: Tú sí que vales doppia Portobello che continua a calare

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 24 novembre 2018 vedono riproporsi la disfida in prime time tra Antonella Clerici e il suo Portobello su Rai1 e Tú Sí Que Vales su Canale 5 condotto da Belen con Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Le precedenti puntate hanno visto prevalere il talent dell'Ammiraglia Mediaset e il pappagallino soccombere. Per risollevare le sorti, Antonellina ieri sera ha chiamato a raccolta Lino Banfi e Nino Frassica. Saranno riusciti a ribaltare il verdetto dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 la quarta puntata con Portobello ha raccolto 3.197.000 spettatori pari al 15.1% di share, nuovamente battuto (doppiato) da Canale 5 con la semifinale di Tú sí que vales 5 che ha raccolto davanti al video 5.069.000 spettatori pari al 29% di share.

Quattordici giorni fa (la scorsa settimana i due programmi non erano andati in onda per via della partita della Nazionale di calcio), Tú sí que vales aveva raggiunto 5.530.000 spettatori con il 31.3% di share, mentre Portobello si era fermato a 3.219.000 telespettatori pari al 15,5% di share.

Quanto agli altri programmi di ieri sera, su Rai2 il telefilm NCIS Los Angeles ha segnato 1.187.000 spettatori pari al 5.3% di share mentre Bull 1.024.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 L’Era Glaciale ha totalizzato 1.050.000 spettatori (4.8%), mentre su Rai3 Il Borgo dei Borghi – La Grande Sfida ha convinto 1.247.000 spettatori pari ad uno share del 6.5% classificandosi sul podio dei programmi più visti. Su Rete4 Il Compagno Don Camillo si assesta a 820.000 spettatori con il 4% di share, mentre su La7 il serial Professor T ottiene solo 270.000 spettatori con uno share dell’1.7%.