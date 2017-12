Ascolti TV Auditel, Maria De Filippi fa a pezzi Rai1, Alberto Angela top

Gli ascolti TV e l'Auditel di sabato 9 dicembre segnano la vittoria incontrastata dell'ultima puntata di Tú sí que vales. Maria la sanguinaria ha conquistato 5.299.000 spettatori per un 27.4% di share. Rai1 con il film The Help si è dovuta dal canto suo accontentare di 2.583.000 spettatori con l'11.9% di share

Su Rai2 NCIS ha invece conquistato 1.437.000 spettatori pari al 5.8% di share e NCIS New Orleans 1.439.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Italia 1 Mamma, ho preso il morbillo ha intrattenuto 1.332.000 spettatori per il 5.7% di share. Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha invece portato a casa 1.534.000 spettatori pari ad uno share del 6.8%. Su Rete4 Look Again – Inganno Mortale totalizza 568.000 spettatori con il 2.4% di share.

Su La7 L’Ispettore Barnaby ha raccolto davanti alla TV 351.000 spettatori raggiungendo uno share dell’1.8%. Mentre su Tv8 X Factor 11 – Tutto il Meglio della Gara ha registrato 288.000 spettatori e l’1.2%. Sul Nove, il film di John Waters con Kathleen Turner, La signora ammazzatutti, ha registrato 205.000 spettatori con lo 0.9%.