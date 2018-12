Ascolti Tv Auditel: Una Poltrona per due vince contro il Papa e Gerry Scotti

Una poltrona per due, da trentadue anni tradizionale appuntamento su Italia 1 nel prime time della Vigilia di Natale, quest'anno ha fatto il botto di ascolti, superando per telespettatori un colosso come Gerry Scotti su Canale 5, e nientemeno che il Papa per share e individui all'ascolto.

Secondo l'Auditel, infatti, la pellicola ha ottenuto quest'anno 2.233.000 spettatori con il 13,1% di share, mentre su Rai1 la Santa Messa di Natale raccoglieva 2.323.000 spettatori pari al 12.9% e su Canale 5 il Concerto di Natale in Vaticano condotto da Gerry Scotti radunava 1.966.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Un successo strepitoso per il film di John Landis del 1983, con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, film che - in questi giorni - ha spopolato sui social con un numero imprecisato di post ironici che ne annunciavano la replica, e che - anche oggi, 25 dicembre - fa la parte del leone con un comico meme a segnalare che mancano 364 giorni prima della prossima messa in onda...

Chissà se John Landis e i protagonisti del film, trentacinque anni fa, prevedevano che la loro fatica sarebbe divenuta ben presto simbolo imprescindibile del Natale come l'albero e la canzone Jingle Bells. Nonché. dopo tanti anni, ancora campione di ascolti televisivi.