Ascolti Tv Auditel: Unomattina in Famiglia, il gioiellino del weekend di Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 2 dicembre 2018 vedono un altro successo di pubblico per il programma Unomattina in Famiglia, in onda su Rai1 e condotto dalla coppia Ingrid Muccitelli e Luca Rosini.

Osservando i dati vediamo che il programma, ideato da Michele Guardì nel lontano 1989, ha conquistato ieri mattina 312.000 spettatori con il 15.7% di share nella presentazione, 745.000 (20.8%) nella prima parte, ben 1.765.000 (24.2%) nella seconda e 1.832.000 (22.9%) nella terza.

Share da prime time, insomma, per la trasmissione che ha visto la recente defezione forzata di Tiberio Timperi, passato a La Vita in Diretta nella fascia pomediana feriale, senza tuttavia perdere minimamente terreno con l'avvento di Rosini ad affiancare la brava Muccitelli, conduttrice dall'ottobre 2014. I due padroni di casa, mai sopra le righe e del tutto professionali, si completano a vicenda e i loro volti freschi, puliti e naturalmente telegenici sono perfetti per la fascia oraria e per il target di riferimento.

I dati di Unomattina in Famiglia si mantengono su medie entusiasmanti anche nella mattinata del sabato (con una media del 20% sabato 1 dicembre), malgrado il programma si avvii, nel 2019, a festeggiare il trentesimo anno di messa in onda (cambiando più volte titolo, ma non la formula di base, e dando origine a vari spin-off in onda su Rai2, che poi sono tornati a confluire nel programma originario sulla Prima Rete Rai), restando ora come allora garanzia di ascolti lusinghieri per l'Ammiraglia di Rai1.

Come I Fatti Vostri, un altro immarcescibile successo per Michele Guardì che un tempo dichiarò di realizzare i programmi seguendo i gusti delle sue adorate zie. Zie che, visto il continuato successo delle trasmissioni dell'illustre nipote, si sono dimostrate decisamente lungimiranti.