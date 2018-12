Ascolti Tv Auditel: D'Urso da record e il direttore di Canale 5 la premia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel dell'autunno 2018 hanno incoronato Barbara D'Urso regina incontrastata dei pomeriggi feriali e festivi. Al punto che il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha diramato un comunicato stampa per lodare quella formidabile macchina da share che è la conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque.

Dichiara Scheri: "Autunno da record per Barbara d’Urso con “Domenica Live” (oggi ultima puntata stagionale per il programma più visto della domenica) e “Pomeriggio 5” (inizia l’ultima settimana di messa in onda del 2018). I due programmi Videonews, sempre saldamente al vertice degli ascolti, contribuiscono al primato di Canale 5 nel day time della tv italiana".

E ancora: "Quella tra Canale 5 e Barbara è un’unione professionale vincente. Un’unione che, dopo anni di grandi successi, prosegue e si rafforza". E il sodalizio è così proficuo che Scheri non soltanto tesse le lodi di Barbarella ma le rinnova la propria stima e fiducia affidando alla sua sapiente conduzione altri programmi. Ben tre, e in prima serata.

"Per la prossima stagione televisiva" afferma il direttore Scheri, "abbiamo chiesto a Barbara D’Urso, professionista instancabile, un impegno straordinario che la porterà a essere ancor più protagonista. In prima serata, da metà gennaio, prenderà il via la fiction “La dottoressa Giò”, a febbraio debutterà un nuovissimo programma sul quale Barbara sta lavorando da tempo e infine, ad aprile, tornerà la nuova edizione di “Grande Fratello”."

Tre impegni in prime time che, tuttavia, non la distoglieranno dalle sue predilette creature, tanto che: "Barbara d’Urso continuerà con i suoi programmi di day time: dal 7 gennaio 2019 riparte ogni giorno la diretta quotidiana di “Pomeriggio 5” e dal 13 gennaio torna “Domenica live”".

Ma con una novità: "Il contenitore domenicale partirà alle 17.20, più tardi rispetto all’orario abituale, per garantire un po’ di respiro alla stakanovista Barbara e consentirle di lavorare anche sugli altri progetti che la vedono protagonista assoluta".

Ma chi sostituirà Barbarella nella prima parte del pomeriggio del dì di festa? Scheri si premura di sottolineare che "sarà mantenuto uno standard di programmazione in linea con quello che, nel corso della settimana, assicura a Canale 5 la leadership assoluta d’ascolto".

Grandi progetti, dunque, per Barbara D'Urso, che si appresta ad affrontare le meritate vacanze natalizie forte di notevoli gratificazioni professionali e altrettanto spumeggianti aspettative per una sempre rosea e vincente nuova stagione televisiva.