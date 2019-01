Ascolti Tv Auditel: D'Urso domina la domenica. Lodi dal direttore di Canale 5

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 13 gennaio 2019 vedono Barbara D'Urso tornare dalla pausa natalizia e dominare il dì di festa nel tardo pomeriggio con Domenica Live e quindi in prime time con la fiction La Dottoressa Giò.

Tanto che il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, in un comunicato stampa, interviene entusiasta. "Ieri su Canale 5" scrive, "ottimo esordio in prima serata per il ritorno della fiction “Dottoressa Giò”, con 3.047.000 spettatori e il 12,64% di share. E ancora: "Una serie amatissima soprattutto dal pubblico femminile più giovane: media del 19.6% di share tra le 15-19enni e del 19% di share tra le donne comprese tra i 25 e i 34 anni. Da sottolineare anche il seguito sul pubblico maschile più giovane: media di oltre il 16% di share tra i ragazzi 20-24enni. Grandi risultati anche sul fronte social: l’hashtag #DottoressaGio ha dominato la classifica degli argomenti più discussi di Twitter in Italia".