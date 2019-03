Ascolti Tv Auditel: D'Urso goleador sbaraglia anche la Champions League

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 13 marzo 2019 hanno visto in prima serata l'esordio di Barbara D'Urso con il suo nuovo programma Live - Non è la D'Urso sbaragliare tutti gli avversari e vincere anche contro la Champions League su Rai1.

Nel periodo di sovrapposizione (dalle ore 21.43 alle 22.51) Barbarella "Goleador" è stata infatti seguita da 3.584.000 telespettatori con una share media del 14.85% (la partita di calcio: 3.351.000 telespettatori con il 13.88%). Secondo il comunicato stampa Mediaset, "nel corso delle tre ore di diretta, il programma ha toccato picchi di oltre 4.300.000 spettatori e del 26% di share. Sulle donne giovani 20-24enni ha raggiunto una media del 24% di share".

Grandi risultati anche sul fronte social: "ieri su Twitter l’hashtag ufficiale #noneladurso si è piazzato al primo posto nei TT Italia, generando oltre 58.000 interazioni".

Non sono mancati ovviamente i complimenti e le felicitazioni del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, che ha dichiarato: «Complimenti a Barbara, un’assoluta fuoriclasse, professionista insostituibile. Ieri “LIVE NON È LA D’URSO” si è aggiudicata gli ascolti tv confermandosi leader assoluto della serata. Il suo entusiasmo, la sua determinazione, l’empatia che trasmette nel raccontare personaggi e storie, anche in questa nuova sfida della prima serata, attraversano lo schermo coinvolgendo come sempre i telespettatori. Grazie e complimenti a Barbara, al suo talento genuino e al prezioso lavoro di tutta la grande squadra Videonews».