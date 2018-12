Ascolti Tv Auditel: D'Urso o Venier? Chi ha vinto la sfida domenica 9 dicembre

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica pomeriggio 9 dicembre 2018 vedono tornare alla carica le tre primedonne del dì di festa, Mara Venier, Barbara D'Urso e Cristina Parodi.

Particolarmente infuocata la disfida tra le prime due, che ieri pomeriggio ha conosciuto nuove battaglie a colpi di share. Chi ha vinto e chi ha perso fra Zia Mara e Barbarella?

Secondo i dati ufficiali, ieri pomeriggio su Rai1 Domenica In ha totalizzato 2.825.000 spettatori pari a uno share del 17.8%, nella prima parte, e 2.245.000 spettatori pari a uno share del 15.7%,nella seconda parte. A seguire La Prima Volta, con Cristina Parodi si è fermata a 1.806.000 spettatori pari all’11.5%. Sempre secondo i dati ufficiali, su Canale 5, Domenica Live ha conquistato 2.076.000 spettatori (12.8%) con presentazione dalle 13.59 alle 14.19, 2.411.000 (16.5%) con l’Attualità dalle 14.22 alle 16.56, 2.634.000 spettatori (18.4%) con le Storie dalle 16.59 alle 17.27, 2.399.000 spettatori (16.1%) dalle 17.31 alle 17.54, 2.614.000 spettatori (16.5%) dalle 17.59 alle 18.22 e 2.311.000 spettatori (14.1%) dalle 18.28 alle 18.38 con la Politica.

Secondo i dati ufficiali, la sovrapposizione vedrebbe Mara Venier al 16,36% con 2.409.000 spettatori contro il 16,26% di share e 2.394.000 spettatori di Barbara D'Urso. Di nuovo un sostanziale testa a testa, insomma. Anche se ci sarebbe da tenere conto il fatto che Domenica In parte con otto punti di vantaggio rispetto a Domenica Live e nella prima ora non va mai in pubblicità, mentre il programma di Canale 5 prevede ben due lunghi break pubblicitari.

Sette giorni fa, secondo i dati ufficiali, su Rai1 Domenica In totalizzava il 17.1% con 2.824.000 spettatori nella prima parte in onda dalle 13.58 alle 14.53 e il 16.3% con 2.440.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 14.59 alle 17.23; La Prima Volta con Cristina Parodi si accontentava di 1.828.000 spettatori (11.6%).

Domenica Live, sempre secondo i dati ufficiali, aveva invece radunato 2.089.000 spettatori (12.3%) nella presentazione dalle 13.59 alle 14.17, 2.557.000 (16.7%) nell’Attualità dalle 14.20 alle 16.56, 2.645.000 (18.1%) nelle Storie dalle 16.59 alle 17.30, 2.644.000 (17-6%) nella prima parte dalle 17.34 alle 17.54, 2.778.000 (17.3%) nella seconda dalle 18.00 alle 18.18 e 2.452.000 (14.8%) nella Politica dalle 18.24 alle 18.35. In sovrapposizione, sempre per i dati ufficiali, Domenica In 16.52% – 2.538.000 spettatori e Domenica Live 16.38% – 2.516.000 spettatori. Un testa a testa, insomma, quello di una settimana fa.

Articolo in corso di aggiornamento.