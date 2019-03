Ascolti Tv Auditel: D'Urso regina del pomeriggio domina Vita in Diretta e Geo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 5 marzo 2019 vedono come di consueto, in fascia pomeridiana, Barbara D'Urso su Canale 5 con Pomeriggio Cinque dominare incontrastata.

Nel dettaglio, La Vita in Diretta ha raccolto 1.339.000 spettatori (12.8%) nella presentazione e 1.679.000 (14.2%) nel programma, mentre il salotto di Barbarella ha conquistato il 19.4% con 2.135.000 spettatori nella prima parte, il 19% con 2.390.000 spettatori nella seconda e i 14.7% con 2.044.000 spettatori nella terza. Quanto a Geo, ha convinto 1.366.000 spettatori con l’11% di share.

In particolare, per quanto riguarda il target 15-64, La Vita in Diretta radunava il 9.24% di share, mentre Pomeriggio Cinque nella prima parte conquistava il 20.81% e nella seconda il 21.25.

Continua il successo di Pomeriggio Cinque, dunque, ieri particolarmente infuocato per gli strascichi del dopo Isola dei Famosi, con la diatriba tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona, e la presunta storia extraconiugale della moglie del primo.