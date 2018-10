Ascolti Tv Auditel: D'Urso "si ripiglia quello che è suo" e batte la Venier

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 30 settembre 2018 vedono il terzo appuntamento della disfida del giorno di festa settimanale tra Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai1, e Domenica Live con Barbara D'Urso su Canale 5.

Se le prime due tappe della "guerra" all'ultimo punto di share tutta al femminile avevano visto prevalere Mara Venier, ecco che per "Barbarella" il tre si rivela il numero perfetto, e - per usare un'espressione rubata alla serie Gomorra e divenuta ormai un tormentone sui social network - "si ripiglia tutto quello che è suo", tornando a essere regina degli ascolti.

Ma vediamo i dati (tratti dal sito www.davidemaggio.it): Domenica In ha raccolto 2.296.000 spettatori pari ad uno share del 15.45% nella prima parte, e 2.069.000 spettatori pari ad uno share del 15.92% nella seconda in onda dalle 16 alle 17.26. Domenica Live ha invece conquistato 2.022.000 spettatori (12.77%) nella presentazione, 2.286.000 (16.22%) con l’Attualità in onda dalle 14.28 alle 16.53, 2.101.000 spettatori (16.82%) con le Storie dalle 16.57 alle 17.18, 2.074.000 spettatori (17.07%) dalle 17.22 alle 17.54, 2.083.000 spettatori (16.39%) dalle 18 alle 18.31, e 1.869.000 spettatori (13.93%) con L’Ultima Sorpresa.

Aiutata dagli approfondimenti sul Grande Fratello Vip, che è ripreso lunedì scorso su Canale 5, e dalla "donna barbuta" (sempre piaciuta, visti gli ascolti), la D'Urso ha battuto la Venier che le contrapponeva Renzo Arbore ma soprattutto la solita riproposizione della coppia scoppiata Al Bano e Romina, ormai ospiti fissi in un salotto e nell'altro e, forse, finalmente venuti a noia al pubblico.

Ma il successo di ieri di "Barbarella" sarà un caso sporadico e Mara le strapperà di nuovo lo scettro dell'Auditel, o invece il trend si consoliderà riportando Domenica Live sul trono del programma festivo costantemente più visto, come l'anno scorso contro Cristina Parodi (che per giunta, quest'anno, con il suo La prima volta profitta del traino della Venier, ma fa scendere gli ascolti della rete a tutto vantaggio della D'Urso)? La guerra delle due domeniche, non meno accanita di quella delle due rose, torna la prossima settimana.