Ascolti: Stravince Gerry Scotti, flop Baudo-Rovazzi, Crozza ok pure in replica

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 21 dicembre 2018 vedono su Rai1 in prime time l'ultima puntata di Sanremo Giovani, con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, fermarsi a 2.046.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Chi Vuol Essere Milionario? stravincere la serata con 3.397.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 il film Maleficent raccogliere 1.764.000 spettatori pari all’8% di share, surclassando Italia 1 con Batman Begins e i suoi 993.000 spettatori (5.2%).

Su Rai3 Ogni Maledetto Natale raggiunge 1.345.000 spettatori pari ad uno share del 6%, battendo Rete4 con Love Actually – L’Amore Davvero e i suoi 884.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Propaganda Live – Best Of condotto da Zoro alias Diego Bianchi ha totalizzato invece 540.000 spettatori con uno share del 3.06%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza convince 673.000 spettatori con il 3%.