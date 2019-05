Ascolti Tv Auditel: Testa a testa Carlucci-Bonolis, flop Mentana, boom Crozza

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 24 maggio 2019, in prime time, vedono scontrarsi su Rai1 la prima semifinale di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci con ospite Massimo Giletti e su Canale 5 Ciao, Darwin 8 - Terre Desolate con il padrone di casa Paolo Bonolis coadiuvato da Luca Laurenti, in una nuova puntata dal titolo Umani vs Mutanti.

Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado su Rete4 si sono invece occupati di vari episodi di cronaca, dal caso di Deborah Sciacquatori alla strage di Erba con nuovi approfondimenti sulla vicenda di Rosa e Olindo, sul Nove Maurizio Crozza ha strabiliato con il suo Fratelli di Crozza Live sfidando Bersaglio Mobile - Speciale Elezioni Europee condotto da Enrico Mentana su La7, su Rai3 sono andati in onda i due episodi conclusivi della fiction L'Aquila - Grandi Speranze, migrata da Rai1 a Rai3. Su Rai2 è stato trasmesso invece il film Captain America - Civil War con Chris Evans e su Italia 1 Segnali dal futuro con Nicolas Cage.

Chi avrà vinto e chi avrà perso la partita Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Ballando con le stelle totalizza il 20,70% con 4.333.000 spettatori, e 4.047.000 spettatori nel segmento Tutti in Pista; mentre Rai2 con Captain America: Civil War si assesta al 5,39% con 1.145.000 individui all'ascolto. Su Rai3 L’Aquila-Grandi speranze chiude con il 4,16% e 918.000 spettatori, mentre su Canale5 Ciao Darwin conquista il 21,71% e 4,4 milioni vincendo d'un soffio la serata, mentre su Italia1 Segnali dal futuro raduna il 3,83% con 797.000 spettatori, su Rete4 Quarto grado ottiene il 5,47% con 948.000 spettatori e su La7 Bersaglio mobile si ferma al 3,85% con 813.000 individui all'ascolto. Spopola Maurizio Crozza sul Nove con il 5,6% di share e 1.300.000 spettatori, record stagionale.

Sette giorni fa, su Rai1 La Corrida raccoglieva 3.629.000 spettatori pari al 17.4% di share, battuta da Canale 5 con Ciao Darwin e i suoi 4.392.000 spettatori pari al 24.6% di share. Su Rai3 L’Aquila – Grandi Speranze segnava invece 1.051.000 spettatori pari a uno share del 4.5% mentre su Rete4 Quarto Grado il 5,79%. Sul Nove Fratelli di Crozza calamitava 1.235.000 spettatori (5.2%).

Con la concorrenza di Milly Carlucci, Paolo Bonolis cala rispetto a sette giorni fa, decretando che Ballando con le Stelle è più forte della Corrida, mentre delude Enrico Mentana con Bersaglio Mobile, ben al di sotto delle medie dei programmi di approfondimento della rete. Chiude male la fiction L'Aquila, traslocata da Rai1 a Rai3.