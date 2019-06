Ascolti Tv, Boom Carlucci: Ballando con Lasse Matberg, Milly sbanca l'Auditel

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 31 maggio 2019, in prime time, vedono scontrarsi su Rai1 la finale di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci e vinta da Lasse Matberg e Sara Di Vaira, con la partecipazione di Ivan Cottini, modello malato di SLA, quale ballerino d'eccezione (clicca qui per leggere la sua storia), e su Canale 5 Ciao Darwin 8 - Terre Desolate con il padrone di casa Paolo Bonolis coadiuvato da Luca Laurenti, in una puntata che ha visto l'assegnazione dei premi Darwin di Donatello.

Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado su Rete4 si sono invece occupati di vari episodi di cronaca, dal caso di Marco Vannini all'omicidio del piccolo Leonardo Russo, sul Nove Maurizio Crozza è tornato con il Meglio di Fratelli di Crozza Live sfidando Propaganda Live condotto da Zoro alias Diego Bianchi su La7. Su Rai3 è andato in onda il film cult Smetto Quando Voglio con Leonardo Leo, e Rai2 è stato trasmesso invece il film Iron Man III con Robert Downey Jr. e su Italia 1 Knock Knock con Keanu Reeves.

Chi avrà vinto e chi avrà perso la partita Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 la finale di Ballando con le Stelle 2019 ha conquistato il 18.8% con 4.156.000 spettatori nel segmento Ballando… Tutti in Pista e ben 4.704.000 spettatori pari al 26.4% di share nel programma vero e proprio, superando gli ascolti dell'edizione 2018. Su Canale 5 lo Speciale Ciao Darwin – Darwin di Donatello ha totalizzato invece 2.756.000 spettatori pari al 16.4% di share.

Chiude dunque in bellezza Milly Carlucci con questa edizione di Ballando con le Stelle, che ha restituito a Rai1 la vittoria Auditel nei fine settimana, battendo spesso la corazzata De Filippi e riuscendo a decretare un testa a testa con il colosso Ciao Darwin, il cui "meglio" ieri la bionda conduttrice di Sulmona ha perfino superato con ben dieci punti di share di distacco.

Quanto agli altri programmi, su Rai2 Iron Man III ha segnato 1,102.000 spettatori pari al 5.2% di share, mentre su Italia 1 Knock Knock ha raccolto 724.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Smetto quando Voglio ha radunato 837.000 spettatori pari a uno share del 3.7%. Su Rete4 Quarto Grado ha convinto 1.114.000 spettatori con il 6.2% di share, terzo programma più visto in prime time, battendo su La7 Propaganda Live che ha visto sintonizzarsi 967.000 spettatori con uno share del 5.4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha invece attirato 645.000 spettatori con il 2.9% di share.

Sette giorni fa, su Rai1 Ballando con le Stelle raggiungeva 4.047.000 spettatori pari al 18.41%% di share nella parte intitolata Tutti in Pista (ore 20.45-21.21) e 4.333.000 (21.23%) nella trasmissione vera e propria, in onda nell'orario compreso tra le 21.25 e le 24.07 (presentazione 3.508.000 – 16.95%). Su Canale 5 Ciao Darwin totalizzava invece 4.073.000 spettatori con il 23.27%, vincendo la serata. Su Rete4 Quarto grado otteneva invece il 5,47% con 948.000 spettatori.

L'anno scorso, la finale di Ballando con le Stelle, sempre condotto da Milly Carlucci e vinta da Cesare Bocci e Alessandra Tripoli conquistava 4.627.000 spettatori con il 21.68% di share nel segmento Ballando Tutti in Pista, dalle 20.48 alle 21.55. Il segmento finale, in onda dalle 21.59 all'1.23, realizzava invece il 24.7% di share. con 3.943.000 spettatori.