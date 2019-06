Ascolti Tv Auditel: boom Pippo Baudo sbanca la serata e batte tutti

Pippo Baudo , protagonista dell'omaggio al suo compleanno in prima serata su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 7 giugno 2019 vedono, in prime time, una serata piuttosto peculiare con Buon Compleanno... Pippo su Rai1, la festa per i sessant'anni di carriera di Pippo Baudo, il thriller No Good Deads - Ossessione Omicida su Rai2 con Idris Elba, il film con Edoardo Leo Smetto Quando voglio: Masterclass su Rai3, Quarto Grado con Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi su Rete4, dedicato ai casi di Noemi Durini e Leonardo Russo, il film Atomica Bionda con Charlize Theron su Canale 5, il film Il Cosmo sul Comò con Aldo Baglio su Italia 1, Propaganda Live con Zoro su La7.

Da segnalare anche il meglio di Fratelli di Crozza Live sul Nove, con Maurizio Crozza.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Buon Compleanno… Pippo ha conquistato 4.201.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale 5 Atomica Bionda ha totalizzato 1.400.000 spettatori pari al 7.6% di share, mentre su Rai2 No Good Deeds – Ossessione Omicida ha segnato 1.043.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Il Cosmo sul comò è arrivato a 1.272.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Smetto quando Voglio – Masterclass ha raccolto 840.000 spettatori pari a uno share del 4.1%. Su Rete4 Quarto Grado ha convinto 1.210.000 spettatori con il 7.6% di share. Su La7 Propaganda Live ha radunato 931.000 spettatori con uno share del 5.8%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 547.000 spettatori (2.6%).