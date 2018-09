Spettacoli

Lunedì, 17 settembre 2018 - 09:07:00 Ascolti Tv Auditel: Venier batte D'Urso e rottama le Parodi. 2 mln per Salvini Domenica In recupera terreno sulla gestione Parodi e supera Domenica Live, flop Miss Italia, partenza ok per La vita promessa