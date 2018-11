Ascolti Tv Auditel: Venier, Calà, Asia Argento vs D'Urso, Monsè e la Marchesa

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 11 novembre 2018 vedranno riproporsi la disfida domenicale tra Mara Venier con Domenica In su Rai1 e Domenica Live di Barbara D'Urso su Canale 5.

Nelle ultime tappe della contesa, Barbarella ha prevalso sulla bionda rivale, grazie anche agli approfondimenti del Grande Fratello Vip (che paradossalmente arranca negli ascolti ma che aumenta lo share delle trasmissioni che lo riprendono).

A questo proposito la D'Urso, per domenica 11 novembre, ha in mente un duello in diretta tra Maria Monsè e la Marchesa d'Aragona Daniela Del Secco, un bis rispetto a quello già avvenuto a Pomeriggio Cinque e che minaccia di infuocare il dì di festa degli italiani. Fra gli altri ospiti, torneranno anche Marco Carta, protagonista di un coming out qualche domenica fa, Loredana Lecciso e presenzierà nel salotto di Canale 5 anche Gessica Notaro che racconterà la sua rinascita dopo essere stata sfigurata dall'acido per mano del suo ex compagno.

Sul versante di Domenica In, invece, Mara Venier inviterà in studio il suo ex compagno storico Jerry Calà, e avrà come ospite speciale Asia Argento, ora impegnata in una burrascosa relazione con Fabrizio Corona, relazione stigmatizzata dalla madre di lei, Daria Nicolodi, con la quale la giovane attrice ha scambiato messaggi al vetriolo sui social network.

Chi vincerà questa volta l'accanita battaglia dello share fra le due primedonne televisive?