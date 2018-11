Ascolti Tv Auditel: Venier con Renato Zero sfida D'Urso con il giallo Lady D

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 25 novembre 2018, nella fascia pomeridiana, vedono ripresentarsi l'acerrima sfida tra Mara Venier con Domenica In su Rai1 e Barbara D'Urso con Domenica Live su Canale 5.

Per presentarsi sull'agone dell'Auditel, la prima oggi schiererà nientemeno che Renato Zero, un ballo con il quale è stato pubblicato in anteprima sul profilo instagram della bionda conduttrice. E fra gli altri ospiti vedremo Vanessa Incontrada e Leonardo Pieraccioni.

Barbara D'Urso, dal canto suo, avrà in studio il ballerino e coregrafo britannico Derek Deane, amico intimo di Lady Diana nonché confidente al quale la principessa del Galles rivelava particolari scottanti della sua vita a Buckingham Palace e soprattutto del periodo seguito alla separazione dal principe Carlo.

"Diana sapeva di essere una nemica della Royal Family" ha rivelato al settimanale Oggi il ballerino, lasciando intendere neanche troppo velatamente che l'incidente d'auto sotto il tunnel dell'Alma a Parigi nel quale, il 31 agosto 1997, la principessa perse la vita assieme al suo amante Dodi Al-Fayed non sia stato del tutto casuale...

Barbara D'Urso sviscererà i dettagli nel salotto di Domenica Live ed "estorcerà" al suo ospite particolari rivelatori di un mistero mai totalmente chiarito e che ancora divide l'opinione pubblica.

Fra gli altri ospiti del programma in onda su Canale 5, ritroveremo poi Milton Morales, il ballerino cubano divenuto celebre in Italia e finito in una tremenda spirale di droga che lo ha portato addirittura in carcere a Miami. Milton racconterà la sua discesa all'inferno e la sua rinascita.

E per lo spazio dedicato al Grande Fratello Vip, Barbarella avrà nel suo salotto Ivan Cattaneo, che parlerà a cuore aperto della sua vita, della sua carriera e dell'esperienza del reality show che lo ha visto come uno dei coinquilini più apprezzati di questa edizione.

Chi vincerà la disfida tra le due primedonne? A lunedì mattina l'inflessibile sentenza dell'Auditel.