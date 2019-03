Ascolti Tv Auditel: Venier, Cuccarini & Friends portano in alto Domenica In

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 3 marzo 2019 vedono una Domenica In tutta al femminile imporsi prepotentemente nel suo slot.

Mara Venier, in occasione dell'8 marzo prossimo, ha voluto imbastire una puntata all'insegna della presenza mulièbre e ha invitato in studio le amiche Lorella Cuccarini, Antonella Clerici, assieme a Rita Dalla Chiesa e a Luisa Corna. Ospite anche il Ministro della PUbblica Amministrazione Giulia Bongiorno, che ha parlato del suo impegno a favore delle donne abusate e maltrattate.

Quella che, da molti osservatori è stata definita una "Domenica In sovranista", ha conquistato la bellezza di 2.932.000 spettatori pari a uno share del 19.8%, nella prima parte, e 2.562.000 spettatori pari a uno share del 19.5%, nella seconda parte.

Secondo molti commentatori sui social la triplice presenza di Cuccarini-Corna e Dalla Chiesa, abbinata a quella di Giulia Bongiorno, avrebbe fatto pendere eccessivamente la bilancia verso il fronte giallo-verde. Forse per contropartita al fatto che, qualche ora più tardi, Fabio Fazio avrebbe ospitato Emmanuel Macron a Che Tempo che Fa?

Comunque sia, il pubblico televisivo ha mostrato di gradire e, per dovere di cronaca, ogni anno Lorella Cuccarini viene ospitata a Domenica In per ribadire e rilanciare il suo impegno con Trenta Ore per la Vita e la sua lotta contro la Sclerosi Multipla, che festeggia i 25 anni e che, come di consueto, ha visto occupare i palinsesti Rai dal 25 febbraio fino a ieri, 3 marzo.