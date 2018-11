Ascolti Tv Auditel: Venier e Clerici si accoppiano per sconfiggere la D'Urso

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 18 novembre 2018 vedranno tornare la sfida tra Mara Venier e Domenica In su Rai1 e Barbara D'Urso e Domenica Live su Canale 5.

Zia Mara, probabilmente insoddisfatta del testa a testa della scorsa settimana con Barbarella, ha deciso di giocare il tutto per tutto e di rilanciare con un asso nella manica: Antonella Clerici, che sarà ospite di una lunga intervista nel salotto di Domenica In.

Antonellina, reduce dagli insuccessi di Portobello in prime time il sabato su Rai1, surclassato ogni settimana dal quartetto Belen-Maria De Filippi-Gerry Scotti-Rudy Zerbi con Tú sí que vales in onda su Canale 5, si racconterà dunque a cuore aperto sotto i riflettori del contenitore storico dell'Ammiraglia del servizio pubblico.

Lo ha annunciato lei stessa su Instagram con un post in cui ha testualmente scritto, rivolta alla Venier, "Amica mia, arrivo!" al quale Mara ha risposto a stretto giro: "Ti aspetto!". Il tutto sotto l'amorevole egida di Rita dalla Chiesa che ha chiosato: "Amiche mie, vi guarderò!".

Tra salamelecchi, convenevoli, cuoricini e smancerie, Barbarella D'Urso osserva il tutto in silenzio e, secondo voci di corridoio, sta già architettando una controffensiva con i fiocchi. E se le due bionde si sono unite per sconfiggerla, lei ha in mente, per citare una celebre e duplice imitazione di Mina e della Carrà per opera della grande Loretta Goggi a Formula 2, di far loro uno "show" domenicale grande grande grande che più grande non si può.