Ascolti TV Auditel: Venier, Banfi, Gassmann contro D'Urso e marchesa d'Aragona

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 28 ottobre 2018 vedranno una nuova tappa della disfida del dì di festa tra Domenica In condotto da Mara Venier su Rai1 e il salotto di Domenica Live amministrato dalla padrona di casa Barbara D'Urso su Canale 5.

Dopo la scorsa settimana con la vittoria di quest'ultima, Mara Venier cerca il riscatto e avrà ospite Carlotta Mantovan, compagna del compianto Fabrizio Frizzi. La bionda conduttrice avrà con sé anche Lino Banfi, Alessandro Gassmann, Nino D'Angelo e tornerà anche Paolo Ruffini con la sua compagnia di Up&Down.

"Barbarella" ribatterà invece con Iva Zanicchi, Edoardo Bennato e si focalizzerà sui rapporti arcani tra le celebrità (i cui nomi non sono stati ancora svelati) e l'Aldilà. Quindi sarà ospite in studio una "donna misteriosa" che lancerà non meglio identificate accuse choc, quindi farà il bello e il cattivo tempo un'altra protagonista indiscussa di queste giornate televisive, ovvero Daniela Del Secco, la marchesa d'Aragona, reduce dal Grande Fratello Vip. Barbara D'Urso cercherà di far luce sull'interrogativo cheriguarda l'eccentrica ex inquilina della casa più spiata d'Italia: nelle vene le scorre sangue blu o no? E a metterla sulla graticola saranno forse gli stessi ex compagni d'avventura che l'hanno fronteggiata tanto accanitamente nella casa.

Poi c'è l'incognita Fabrizio Corona. Possibile che, dopo la lite in diretta con Ilary Blasi nella puntata del GF Vip di giovedì, e dopo la distruzione del camper messo a disposizione dell'ex paparazzo, Mediaset possa accettarlo in studio? Corre infatti voce che la D'Urso abbia pensato d'invitarlo ma dopo simili sviluppi è probabile che non se ne faccia più nulla. Dunque Corona ci sarà o no? Bisognerà attendere domenica pomeriggio per l'ardua sentenza.