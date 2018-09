Ascolti Tv Auditel: Venier e Ferilli contro D'Urso e sorella di Meghan Markle

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 23 settembre 2018 vedranno svolgersi il secondo round dello scontro tutto al femminile tra Mara Venier su Rai1 e Barbara D'Urso su Canale5.

Il primo round se l'è aggiudicato la bionda conduttrice di Domenica In, che ha fatto dimenticare i disastri delle sorelle Parodi, ma "Barbarella" non si dà per vinta e per la seconda puntata di Domenica Live ha in mente i fuochi d'artificio.

Se nel salotto di Rai1 saranno infatti accolti Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto, in quello di Canale 5 arriverà niente meno che la sorellastra di Meghan Markle, neo moglie del principe Harry d'Inghilterra.

Samantha Markle, 52 anni, è da tempo in rotta con la consanguinea e a "casa" della D'Urso ha in mente di togliersi vari sassolini dalle scarpe criticando Meghan e lo stesso Harry. Non mancheranno ovviamente piccanti indiscrezioni sulla famiglia reale inglese, sapientemente "estorti" alla Markle dalla padrona di casa.

Ma non è finita: Barbara D'Urso intende sfruttare fino all'ultimo la gallina dalle uova d'oro mediatica rappresentata dal gossip relativo alla famiglia Carrisi, e avrà di nuovo in studio Loredana Lecciso che potrebbe, secondo alcuni pettegolezzi trapelati da dietro le quinte della trasmissione, incontrarvi lo stesso Al Bano.

Nella scorsa stagione Barbarella "asfaltava" le sorelle Parodi a ogni piè sospinto, e la sconfitta inflittale dall'amica Mara la scorsa settimana non le è andata giù. Riuscirà a tornare regina degli ascolti domenicali? La disfida delle domeniche è solo all'inizio e già si è fatta torrida. E contando che, da lunedì 24 settembre, riprenderà il Grande Fratello Vip, le cui vicissitudini da sempre fanno il bello e il cattivo tempo a Domenica Live possiamo dire che Mara Venier avrà altri ostacoli in più nella sua battaglia a colpi di share contro la corazzata D'Urso.