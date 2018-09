Ascolti Tv Auditel: Venier vince sfida con D'Urso, che si consola con Salvini

Gli ascolti Tv e i dati auditel di domenica 16 settembre 2018 hanno decretato la vincitrice della sfida tutta al femminile tra Mara Venier e Barbara D'Urso.

Sulla scia della "guerra dei due vulcani" che vide coinvolte Anna Magnani e Ingrid Bergman, ecco che la "guerra delle due domeniche" (In e Live) ha mietuto una vittima e incoronato una vincitrice, ribaltando il verdetto dello scorso anno, quando era la D'Urso ad aggiudicarsi gli allori ogni settimana contro Cristina e Benedetta Parodi.

L'attesissimo ritorno della Mara nazionale alle redini di Domenica In ha invece sortito il miracolo tanto vagheggiato nei corridoi di Viale Mazzini, ed ecco che, al debutto, ha sbaragliato la concorrenza di Canale 5 parando i colpi dell'agguerrita Barbarella e lasciandola di fatto nella polvere durante la sovrapposizione delle due trasmissioni.

Terminata Domenica In, la Domenica Live della D'Urso si è però aggiudicata ottimi ascolti grazie all'ospitata di Matteo Salvini, per seguire il quale si sono sintonizzati quasi due milioni di spettatori, risollevando le sorti di una puntata gravata dall'esordio della temibile concorrente bionda su Rai1.

Questo trend è forse destinato a continuare nelle prossime settimane, come accadde nella scorsa stagione con le sorelle Parodi bastonate ogni domenica da Barbara D'Urso? Quest'ultima aveva già messo le mani avanti nei giorni scorsi dichiarando che Mara Venier partiva avvantaggiata grazie al traino del Tg1, e a nulla sono valsi i balletti delle sorelle Lecciso a Domenica Live per contrastare la presenza di Romina Power a Domenica In, in una sorta di eterna riproposizione di "Anche i Carrisi piangono", una telenovela mediatica che non accenna a vedere un epilogo.

Non si tratta che di attendere le prossime tappe di questa corsa all'ultimo punto di share tra le due primedonne, ciascuna delle quali è ben determinata a non demordere. Di conseguenza, parafrasando un'altra primadonna, Bette Davis in Eva contro Eva (giustamente), "Allacciatevi le cinture perché saranno domeniche rocambolesche".