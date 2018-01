Ascolti tv Auditel, Veronica Pivetti asfalta Asia Argento con Amore Criminale

Gli ascolti Tv e l'Auditel di domenica 14 gennaio vedono un buon piazzamento di Amore Criminale su Rai3 in prima serata che raggiunge il 6 % di share con 1.395.000 spettatori.

La nuova conduzione affidata alla bravissima Veronica Pivetti paga in termini di share e di dati di ascolto, e sovrasta nettamente quella di Asia Argento che, al suo esordio al timone del programma dedicato alla violenza sulle donne, fece 731.000 spettatori e il 3 % di share. La metà del risultato della Pivetti, insomma.

La Argento, dopo il caso Weinstein, si è vista dunque togliere la conduzione di Amore Criminale, per non sfruttare l'argomento molestie sessuali, conduzione che le era stata assegnata fra mille polemiche dopo essere stata tolta a Barbara De Rossi. Ora pare che la scelta di Veronica Pivetti sia stata assennata e strategicamente lungimirante per quanto riguarda i dati di ascolto. Vedremo se, nelle prossime puntate, continuerà questo trend positivo, ma la popolarità della Pivetti, regina di share con Provaci ancora Prof., dovrebbe confermare questo debutto riuscitissimo.