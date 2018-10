Ascolti Tv Auditel: Vita Promessa oltre 6 mln, giù il Gf Vip, tragedia Rete4

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 1 ottobre 2018 vedono in prime time il riproporsi della sfida tra La vita promessa, fiction con Luisa Ranieri su Rai1, e Il Grande Fratello Vip su Canale 5, che risulta il grande sconfitto della serata e per giunta in calo rispetto alla prima puntata.

L'ultima puntata della serie sull'Ammiraglia Rai, dal canto suo, ha praticamente sbancato, raggiungendo ben 6.115.000 spettatori pari al 26.2% di share. Il reality show di Canale 5 - malgrado sia durato dalle 21.33 all’1.13 – si è fermato invece a 3.200.000 spettatori pari al 19% di share. Nel primo scontro, il 24 settembre scorso, la fiction di Rai1 aveva ottenuto 5.506.000 spettatori per uno share del 24,89, mentre il GF Vip aveva esordito con il 20,95% di share e 3.341.000 spettatori. Un calo evidente, dunque, per il reality show di punta di Canale5 e una salita altrettanto palese per Rai1.

Frattanto, su Rete4, si consumava la tragedia di Quarta Repubblica. Il programma di Nicola Porro, alla sua terza puntata, si è fermato infatti a 854.000 spettatori con il 4% di share. L'ospitata di Luigi Di Maio non ha portato dunque fortuna al programma, rivelandosi meno efficace dal punto di vista degli ascolti rispetto a quella di Matteo Salvini del 24 settembre, che ottenne meno spettatori (825.000) ma raggiunse almeno il 4,39% di share.

Se aggiungiamo l'affanno di Mario Giordano con il suo Fuori dal coro nel preserale che non va oltre il 3,3% con 649.000 spettatori, e in Access Prime Time il non entusiasmante risultato di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli, con i suoi 1.215.000 telespettatori (4.9%), nella prima parte, e i 1.128.000 (4.3%), nella seconda parte, contro i 1.866.000 spettatori (7.2%) di Lilli Gruber con il suo Otto e mezzo su La7, risulta palese la crisi del nuovo corso dell'informazione di Rete4 intrapreso da Gerardo Greco.