Ascolti Tv Ballando: Giletti da Milly sì e da Mara no. Ecco perché

Ballando con le Stelle entra nel vivo della gara e giunge con successo alle due semifinali in onda stasera, venerdì 24 maggio 2019, e sabato 25. Fa discutere la decisione di Milly Carlucci, e di Rai1, d'invitare Massimo Giletti quale "ballerino d'eccezione" nella puntata del 24 maggio, quando solo qualche settimana fa la sua ospitata da Mara Venier a Domenica In era stata stoppata dall'alto per non fare pubblicità al programma del conduttore in onda su un'altra rete.

A quanto trapela da casa Rai, la spiegazione di questa apparente contraddizione è semplice: Giletti va in onda sulla concorrenza la domenica sera mentre la sua presenza a Ballando con le Stelle è prevista per il venerdì. Ben altra situazione quella che invece lo avrebbe visto ospite a Domenica In a sole poche ore dalla sua trasmissione, e in particolar modo in concomitanza con Fabio Fazio e Che Tempo che Fa, il cui caso ancora infiamma Viale Mazzini. Proprio per la tempistica delicata, la presenza di Giletti a Domenica In sarebbe stata vista come una sorta di sfida interna a Fazio (pomo della discordia tra le quote leghiste e grilline in Rai), e giustamente quest'ultima ha finito per giudicarla inopportuna.

A titolo personale, riguardo al via libera della Rai a Giletti ospite della Carlucci, si possono fare due considerazioni, entrambe secondo la logica del "risarcimento". In primis, dopo l'iniqua defenestrazione del conduttore dalla Rai per mano delle passate gestioni, è bello rivedere quest'ultimo in prima serata ospite del varietà più visto del momento auspicando che rappresenti un primo passo per il suo definitivo ritorno all'ovile e, in secondo luogo, dopo l'ospitata di Mara Venier (e di Raffaella Carrà) ad Amici due settimane fa, la stessa Carlucci viene in qualche modo "ricompensata" del danno subìto.

Danno che, ribadiamo, e siamo stati i primi a scriverlo, non è minimamente dipeso da Mara Venier, la cui ospitata ad Amici era già stata decisa in sede di firma di contratto e quindi molto tempo prima della messa in onda della trasmissione. Utile aggiungere che le ospitate di zia Mara dalla De Filippi avrebbero dovuto essere due, e che la conduttrice aveva poi scelto di non presenziare a Tu si que vales.

Per una volta, dunque, anziché ipotizzare zizzanie e odi trasversali, ci piace pensare che Milly Carlucci, Mara Venier e Massimo Giletti si stimino molto a vicenda (come del resto è risaputo) e che magari presto possano tornare a far parte della stessa squadra come un tempo.

Appuntamento dunque a stasera, in prime time, con la semifinale di Ballando con le Stelle.